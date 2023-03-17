أقام مكتب الاستشارات والتدريب بعمادة القبول والتسجيل ندوة بعنوان «قرار» للصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي برعاية بنك بوبيان، وبحضور القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل د.رواء الجارالله، والقائم بأعمال العميد المساعد لشؤون القبول والخريجين د.ذياب البريعص، وتحت إشراف وتنظيم رئيسة المكتب أ.منى التركي، وذلك في مسرح كلية الآداب.



وتضمنت الندوة محاضرة حول كيفية اتخاذ القرار لاختيار التخصص الدراسي، والتي قدمها محاضرون من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت ومتخصصون من مملكة البحرين في هذا المجال، إلى جانب توعية الطالب المقبل على التخرج من المرحلة الثانوية لاختيار التخصص المناسب الذي يحدد مساره المهني، وذلك لخلق جيل مبدع واع في مجالات تتناسب مع رغباته.



ومن جانبها، أعلنت القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل د.رواء الجارالله خلال الندوة أن العمادة بصدد تنظيم معرض القبول المخصص لطلبة الثاني عشر خلال مايو المقبل، بمشاركة جميع المؤسسات التعليمية والجامعات الخاصة والتعليم العالي من أجل تسهيل اتخاذ القرار ما بعد التخرج.



وعلى هامش اللقاء نظم المكتب جولة للطلبة في بعض الكليات، حيث تم توجيه طلبة القسم العلمي إلى كلية الهندسة والبترول، والقسم الأدبي إلى كلية العلوم الإدارية للاطلاع على معطيات جامعة الكويت، وقام المكتب بتكريم المحاضرين والمشاركين باللقاء.



وتقدمت رئيسة مكتب الاستشارات أ.منى التركي بالشكر لجميع العاملين الذين ساهموا في هذه الندوة. وخصت بالشكر د.رواء الجارالله على مساهمتها ورعايتها الكريمة للندوة والعاملين في بنك بوبيان المتمثل بالسيد عبدالوهاب الخبيزي مساعد المدير للتدريب والتطوير.