هالة عمران



تفقد رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي، ومرافقوه، أثناء جولته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مصنع مجموعة «هنج تونج اوبتيك إليكتريك مصر»، للألياف الضوئية، الذي يعد أحد مصانع المنطقة الصناعية الصينية «تيدا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين» (تيدا مصر) التي تستعد لاستقطاب صناعات عديدة أخرى خلال الفترة المقبلة باستثمارات تبلغ قيمتها خمسة مليارات دولار.



وخلال جولته بمصنع الشركة، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من «توني فانج»، المدير التنفيذي للشركة، أوضح خلاله أن مجموعة «هنج تونج» تعد أكبر شركة مصنعة للألياف الضوئية وكابلات الطاقة في الصين، وتغطي مجالات أعمالها الألياف والكابلات البحرية، وخدمات الصيانة، بالإضافة إلى «إنترنت الأشياء»، والبيانات الضخمة والتجارة الإلكترونية، فضلا عن المواد الناشئة والطاقة الجديدة.



وأوضح رئيس الشركة أن «هنج تونج مصر للألياف» وقعت عقدا للاستقرار في منطقة التعاون «تيدا»، وهي ملتزمة ببناء أكبر مركز للبحث والتطوير لكابلات الألياف الضوئية وأكثرها تقدما وتصنيعها وتسليمها في مصر.



وقال «توني فانج» إن مصنع الشركة في منطقة «تيدا» يختص بإنتاج كابلات الألياف الضوئية وخدمات هندسة الاتصالات والهندسة الكهربائية، ويقام باستثمارات تبلغ 6 ملايين دولار، على مساحة 5904م2 كمرحلة أولى تم إطلاقها في أبريل الماضي، ويتيح 100 فرصة عمل مباشرة، وتصل الطاقة الإنتاجية له لنحو مليوني وحدة.



تجدر الإشارة إلى أن منطقة «تيدا السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين»، تعد منطقة صناعية متكاملة على الطراز الحديث، باستثمارات صينية، على مساحة إجمالية (ابتدائية وتوسعية) تبلغ نحو 7.5كم2، وقد بدأ العمل بها من خلال المرحلة الابتدائية في عام 2009، ويصل عدد الشركات التي تم جذبها إليها 137 شركة، تنقسم إلى 57 نشاطا صناعيا، و74 خدميا، و6 أنشطة لوجستية، حيث تتنوع الصناعات الرئيسية بمنطقة «تيدا مصر» بين مواد البناء الجديدة، والمعدات البترولية، ومعدات الضغط العالي والمنخفض، إلى جانب تصنيع الآلات.



وفي عام 2016 بدأ العمل في المرحلة التوسعية للمنطقة من خلال العديد من الصناعات الأخرى التي أضيفت للمنطقة وتشمل سيارات ودراجات الركوب، والمنسوجات، ومواد البناء والصناعات الكيماوية.