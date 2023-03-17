كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام فريق طوارئ حولي بتنفيذ جولة تفتيشية على المحلات بمنطقتي حولي وبيان للتأكد من التزام أصحاب المحلات بالشروط والضوابط المعمول بها في البلدية.



وفي هذا الصدد، صرح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية حولي إبراهيم السبعان بأن الجولة أسفرت عن اغلاق 3 محلات قامت بمزاولة نشاط تجاري بترخيص منته ومزاولة نشاط آخر من دون ترخيص وتحرير 8 مخالفات عدم التزام المحلات بتجديد رخصة الإعلان بمنطقتي حولي وبيان، كما تمت إزالة التعديات المقامة على أملاك الدولة.



ودعا السبعان أصحاب المحلات التجارية الى الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة التي قد تصل إلى الاغلاق الإداري.