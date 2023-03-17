عاطف رمضان



قام فريق رصد الأسعار لشهر رمضان المبارك في إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة بجولة مكثفة على عدد من الأنشطة التجارية في شارع الجملة بمنطقة الشويخ.



وقال رئيس الفريق مدير إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في وزارة التجارة والصناعة فيصل الأنصاري في تصريح لـ «الأنباء» ان فريق المفتشين رصد الأسعار في محلات التمور والأسواق المركزية ومحلات اللحوم وغيرها، وذلك تزامنا مع قرب دخول شهر رمضان المبارك. وأضاف الأنصاري ان فريق المفتشين أخذ تعهدات من أصحاب المحلات والأسواق بالالتزام بالأسعار التي تم تدوينها، مشيرا إلى انه في حال وجود أي ارتفاع مصطنع في الأسعار سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. وأشار الأنصاري إلى ان فريق رصد الأسعار قام بعمله بناء على قرار صدر من الوزارة بتشكيل الفريق ليقوم بعمله لفترة شهرين وأن الفريق مستمر في رصد الأسواق خلال شهر رمضان المبارك.