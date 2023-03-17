عبدالعزيز الفضلي



دعا عدد من مراقبي الخدمة الاجتماعية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني الى مساواتهم مع زملائهم الموجهين، وكذلك العاملون في المدارس وحسم موضوعهم المتعلق بالكادر الذي صرف للجميع باستثنائهم.



وقالوا لـ «الأنباء» ان رؤساء الاقسام والمراقبين ومديري الخدمة الاجتماعية حرموا من الكادر رغم صرفه للاختصاصي الاجتماعي الذي يعمل في المدرسة ونحن نشرف ونراقب عليه، مشيرين الى ان عملنا مرتبط بالمدارس بشكل يومي غير اننا لم نجد اي اهتمام ودعم لإقرار كادرنا.



وأوضحوا انه من غير المعقول اننا كمسؤولين في الخدمة الاجتماعية نتنازل عن مناصبنا الاشرافية لنعود اختصاصيين في المدارس لكي نحصل على الكادر، لافتين الى انه حسب النظم واللوائح فإن الموظف عندما تتم ترقيته يحصل على زيادة في الراتب وليس العكس. وأضافوا ان عدم وجود اقرار كادر للوظائف الاشرافية في الخدمة الاجتماعية جعل هذه الوظيفة طاردة وهناك عزوفا كبيرا عن العمل فيها سواء في المناطق التعليمية او الوزارة.