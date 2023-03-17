استقبل أمين سر مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين في مكتبه أمس الخميس عددا من ممثلي جمعية نماء الخيرية وفريق (منارة غدير) التطوعي التابع لها بمناسبة نيل الجمعية جائزة المؤسسة المتميزة على مستوى الجمعيات الخيرية الكويتية.



وأعرب الرئيس التنفيذي لجمعية نماء الخيرية سعد العتيبي في تصريح صحافي عن شكره لحرص أمين سر المجلس أسامة الشاهين على تكريم الجمعية، مثمنا اهتمامه بالعمل الخيري ودعمه الدائم للشباب ومؤسسات العمل الخيري الكويتي.



وأوضح العتيبي حاجة العمل الخيري الكويتي إلى مثل هذا الاهتمام من المؤسسة التشريعية، خصوصا أن العمل الخيري الكويتي مقدر ويحظى بسمعة طيبة في كثير من دول العالم.



واعتبر أن حصول جمعية نماء الخيرية على جائزة التميز هو نتاج سلسلة إجراءات حرصت الجمعية على توفيرها في بيئة من التنافس لخدمة البلد والعمل الخيري.



من جهتها، وجهت ممثلة فريق منارة غديرة التطوعي فاطمة الناصري شكرها للشاهين على الاستقبال والتكريم، بمناسبة حصول الفريق على جائزة التميز في العمل الخيري، مؤكدة أن الشباب الكويتي قادر على استمرارية العطاء بإخلاص وتميز.