أعلن البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مشيرا إلى استعداده لتوفير السيولة للبنوك إذا لزم الأمر، وسط الاضطرابات الأخيرة في القطاع المصرفي.



وأشار البنك المركزي الأوروبي لعدة أسابيع، إلى أنه سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه في مارس، حيث لايزال التضخم في المنطقة المكونة من 20 دولة أعلى بكثير من المستهدف. في فبراير، أشارت البيانات الأولية إلى تضخم رئيسي بنسبة 8.5%، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي عند 2%. وتساءل بعض اللاعبين في السوق عما إذا كانت رئيسة البنك كريستين لاغارد ستستمر في التحرك، بالنظر إلى الصدمات الأخيرة في القطاع المصرفي.



ومن المتوقع أن يظل التضخم مرتفعا للغاية لفترة طويلة، لذلك قرر مجلس الإدارة امس زيادة أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 50 نقطة أساس، وفقا لبيان البنك المركزي الأوروبي.



وباتت معدلات الفائدة تقع في نطاق يتراوح بين 3 و3,75%، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2008.