علاء مجيد



تراجعت حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية خلال يناير الماضي بنسبة 10.7% وبقيمة 5.2 مليارات دولار لتصل الى 43.3 مليار دولار، مقارنة بـ 48.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022، وعلى أساس سنوي، فقد تراجعت حيازة الكويت من السندات الأميركية بنسبة 14.4% وبقيمة 7.3 مليارات دولار، مقارنة بـ 50.6 مليار دولار بنهاية يناير من العام الماضي.



وتنوع الكويت من محفظة السندات الأميركية ما بين سندات قصيرة الأجل بقيمة 7.12 مليارات دولار فيما تبقى النسبة الأكبر من السندات طويلة الأجل بقيمة 36.15 مليار دولار، وتظهر تحركات ناجحة للاستثمارات الكويتية في السندات الأميركية بخفض ورفع حيازتها بمبالغ مليارية خلال الأشهر الأخيرة فيما تتزامن تلك التحركات مع تغير العائد على تلك السندات وكذلك زيادة وانخفاض الاستثمارات الكويتية في بورصات الأسهم الأميركية.



وعلى الصعيد الخليجي، فقد تباينت استراتيجية دول الخليج تجاه السندات الأميركية بين البيع والشراء خلال شهر يناير الماضي، حيث انخفضت استثمارات المملكة العربية السعودية الى 111 مليار دولار مقارنة بـ 119.7 مليار دولار في ديسمبر الماضي منها 102.05 مليار دولار سندات طويلة الأجل و8.96 مليارات دولار سندات قصيرة الأجل.



بينما ارتفعت الإمارات من استثماراتها خلال شهر يناير لتصل إلى 64.9 مليار دولار مقارنة



بـ 58.6 مليار دولار في ديسمبر الماضي منها 43.31 مليار دولار سندات طويلة الأجل و21.56 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.



كما ارتفعت قطر من حيازاتها في السندات الأميركية باستحواذها على 12.64 مليار دولار وجميعها سندات طويلة الأجل مقارنة بـ 10.61 مليارات دولار في ديسمبر الماضي.



وزادت عمان حيازتها من السندات الأميركية خلال يناير الماضي لتصل إلى 7.06 مليارات دولار مقارنة بقيمة 6.86 مليارات دولار في ديسمبر الماضي منها 6.56 مليارات دولار سندات طويلة الأجل و494 مليون دولار سندات قصيرة الأجل.



ورفعت البحرين من استثماراتها في السندات الأميركية لتصل الى 1.47 مليار دولار في شهر يناير مقارنة بـ 1.33 مليار دولار في ديسمبر الماضي منها 1.23 مليار دولار سندات قصيرة الأجل و242 مليون دولار سندات طويلة الأجل.



وعلى المستوى العالمي فقد حافظت اليابان للشهر الرابع والأربعين على التوالي على المركز الاول خلال شهر يناير بالاستحواذ على سندات أميركية بقيمة 1.1 تريليون دولار مرتفعة عن مستويات ديسمبر الماضي البالغة 1.07 تريليون دولار.



كما جاءت الصين في المركز الثاني بعد اليابان بـ 859.4 مليار دولار متراجعة عن ديسمبر الماضي البالغة 867.1 مليار دولار وثالثا جاءت المملكة المتحدة بـ 668.3 مليار دولار مرتفعة عن مستويات ديسمبر الماضي البالغة 654.5 مليار دولار.



وحلت بلجيكا رابعا بقيمة 331.1 مليار دولار منخفضة عن مستويات ديسمبر البالغة 354.3 مليار دولار وحلت لوكسمبورغ في المرتبة الخامسة عالميا بـ 318.2 مليار دولار متراجعة عن مستويات ديسمبر الماضي البالغة 329.4 مليار دولار.



وبصفة عامة فقد بلغ حجم سندات الخزانة الأميركية بنهاية يناير الماضي 7.4 تريليونات دولار مقارنة بـ 7.65 تريليونات دولار في الشهر المقابل من 2022 اي بتراجع سنوي 253.4 مليار دولار بنسبة 3.3%، بينما ارتفعت حيازة الأجانب من السندات الأميركية خلال يناير الماضي لتبلغ 7.4 تريليونات دولار مقابل 7.32 تريليونات دولار في ديسمبر الماضي.