علي إبراهيم



علمت «الأنباء» أن وحدة تنظيم التأمين ضاعفت غرامة عدم الالتزام التي تفرضها على الشركات بنسبة 150% من 100 دينار لتصبح نحو 250 دينارا.



وتفصيليا، أصدر رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين محمد سليمان العتيبي قرار رقم 6 لسنة 2023 بشأن إضافة وتعديل بعض أحكام القرار التنظيمي رقم 1 لسنة 2022 بشأن تنظيم آلية استقبال الشكاوى والبت في مواضيعها، حيث شدد القرار الجديد على أن قرار لجنة الشكاوى يعتبر ملزما وواجب التنفيذ فور صدوره، وفي حال عدم تنفيذ القرار يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات والتعاميم الصادرة عن الوحدة. وقضى القرار بتعديل المادة الخامسة من «يجوز للوحدة فرض غرامة «عدم التزام» على الجهة المشكو في حقها بقيمة 100 دينار يتم توريدها للوحدة خلال 60 يوما من نهاية السنة المالية للجهة المشكو في حقها، وذلك عن كل شكوى تم تصعيدها وثبت للوحدة تقصير أو عدم التزام الجهة بالمسؤوليات المناطة بها بموجب المادة رقم 3 من القرار».



يأتي ذلك ليصبح النص بعد التعديل «يجوز للوحدة فرض غرامة إدارية «عدم التزام» على الجهة المشكو في حقها بقيمة 250 دينارا يتم توريدها للوحدة خلال 60 يوما من نهاية السنة المالية للجهة المشكو في حقها، وذلك عن كل شكوى تم تصعيدها وثبت للوحدة تقصير أو عدم التزام الجهة بالمسؤوليات المنوطة بها بموجب المادة رقم 3 من هذا القرار».