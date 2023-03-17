المسح على الجورب



إذا توضأتُ لصلاة العصر ومسحتُ على الجورب فمتى ينتهي المسح بحيث يلزمني أن امسح مرة ثانية؟ وهل يمكن تغيير الجورب؟



٭ وقت المسح يبدأ من الوقت الذي مسح فيه بعد الحدث - على الرأي الراجح - فمن مسح العصر فيستمر إلى العصر من اليوم التالي أي يوم وليلة متمما 24 ساعة بالنسبة للمقيم، وإذا تم اليوم الرابع للمسافر، ويجوز أن تبدل الجورب إذا اتسخ مثلا ولا ينتقض الوضوء ويلاحظ ايضا انه لو انتهت مدة المسح بعد 24 ساعة فلا ينتقض وضوؤه حتى يحصل له حدث فيصلي حتى حصول الحدث والمسح للوضوء فقط وأما الجنابة فلا بد من خلع الجورب.



إزعاج الأبناء في المسجد



بعض الآباء يحضر أبناءه للمسجد وهذا يسبب ازعاجا من بعض الأبناء الصغار فهل هناك منع من احضارهم؟



٭ ينبغي احضار الاطفال بعد سن السابعة وينبه الأب اطفاله بعدم الازعاج ويفرق بينهم ويكونون في الصفوف التالية لصف الكبار.



نذرت الصدقة بمالي



في ظرف معين وهو ظرف نفسي نذرت ان شفيت من هذا المرض سوف اتصدق بكل اموالي ووقتها لم تكن لدي اموال كثيرة وبعد النذر رزقت بأموال كثيرة من الإرث والتجارة، والآن شفيت والحمد لله فهل اتصدق بكل اموالي بقيمتها وقت ان كانت اموالي قليلة، أم الآن بعد ان اصبحت اموالي كثيرة؟



٭ الصدقة من مال الآن كما قال عدد من الفقهاء ومنهم: ابن قدامة قال: لو نذر الصدقة بكل ماله فله الصدقة بثلثه ولا كفارة عليه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لأبي لبابة حين قال ان من توبتي يا رسول الله أن أنخلع من مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزيك الثلث - وبهذا قال الزهري ومالك.



قطعت الصلاة



في صلاة الفجر وكنت مستعجلا للسفر والامام اطال كثيرا على غير المعتاد فقطعت الصلاة وصليت لوحدي وأنهيت صلاتي وهو مازال في الركعة الأولى فما حكم عملي؟



٭ يجوز لك ذلك إذا غلب على ظنك ان وقت سفرك وادراك الطائرة مثلا صعب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للرجل الذي صلى خلف معاذ فلما اطال القراءة قطع الصلاة وأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له معاذا.



دخلت المسجد اثناء صلاة العشاء ولم أكن صليت المغرب فصليت مع الإمام بنية المغرب وسلمت بعد ثلاث ركعات، ثم نويت صلاة العشاء مع الإمام قبل أن يسلم فما حكم صلاتي صحيحة أم أعيدها؟



٭ قال الإمام النووي: (وان تمت صلاة المأموم أولا لم تجز له متابعة الإمام في الزيادة، بل إن شاء فارقه عند تمامها وتشهد وتسلم، وتصح صلاته بلا خلاف، لأنه فارقه بعذر يتعلق بالصلاة، وإن شاء انتظره في التشهد وأطال الدعاء حتى يلحقه الإمام ثم يسلم عقبه.