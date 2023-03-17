(واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا).



هنا تبدأ القصة الثانية من قصص سورة الكهف، قصة صاحب الجنتين.



بداية يصف الله عز وجل جنتي الكافر، حيث التناسق في زراعة الأشجار فجعل في وسط البستانين أشجار العنب وبين تلك الأشجار زراعة أشجار مثمرة مختلفة وأحاط البساتين بسياج من النخيل العالي، وجميع تلك الأشجار والمزروعات أعطت ثمارها وأصبحت ألوان الثمار المختلفة في البساتين تبهر النظر وتدعو صاحبها للتباهي بما عنده.



وزاد البساتين جمالا أن شق في وسطها النهر يسقيهما على الدوام.



يقول العلامة السعدي: يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم اضرب للناس مثل هذين الرجلين الشاكر لنعمة الله، والكافر بها، وما صدر من كل منهما من الأقوال والأفعال، وما حصل بسبب ذلك من العقاب والثواب العاجل والآجل ليعتبروا بحالهما.



قبس هذه الآية:



«زينة الحياة الدنيا يعطيها الله عز وجل للمسلم والكافر على سواء لينظر مَن الشاكر لنعمه ومَن الذي يجحدها».