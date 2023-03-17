ذكر أن لصا تسوّر دار مالك بن دينار، فلم يجد في الدار شيئا يسرقه، فرآه وهو قائم يصلي فأوجز مالك في صلاته، ثم التفت الى اللص، وسلم عليه، وقال: يا أخي، تاب الله عليك، دخلت منزلي، فلم تجد ما تأخذه، ولا أدعك تخرج بغير فائدة، وقام وآتاه بإناء فيه ماء، وقال له: توضأ وصلّ ركعتين، فإنك تخرج بخير مما جئت في طلبه.



فقال اللص: نعم وكرامة، وقام وتوضأ، وصلى ركعتين، وقال: يا مالك أيخف عليك أن أزيد ركعتين أخريين؟ قال: زد ما قدر الله لك؟



فلم يزل اللص يصلي الى الصبح، فقال له مالك: انصرف راشدا، فقال: يا سيدي، أريد أن أقيم عندك هذا اليوم، فإني قد نويت صيامه، فقال له مالك: أقم ما شئت، فأقام عنده أياما صائما قائما، فلما أراد الانصراف قال اللص: يا مالك، قد نويت التوبة، فقال مالك: ذلك بيد الله عز وجل، فتاب اللص وحسنت توبته، وخرج من عنده فلقيه أحد اللصوص، فقال له: أظنك وقعت بكنز، فقال: يا أخي، وقعت بمالك بن دينار، جئت لأسرقه فسرقني، وقد تبت إلى الله عز وجل، وها أنا ملازم الباب فلا أبرح حتى أنال ما ناله الأحباب.