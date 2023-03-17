ضمن فعاليات حملته السنوية «يا زين تراثنا» واستمرارا لجهوده في دعم مختلف الأنشطة المرتبطة بالحملة والهادفة إلى إحياء التراث الكويتي القديم، ينظم البنك التجاري السبت المقبل 18 الجاري بطولة لأحد الألعاب الشعبية وهي الـ «الدامة»، وذلك في قرية يوم البحار - جناح البنك التجاري.



وعن تنظيم البنك لهذه البطولة، قالت نائب المدير العام - قطاع التواصل المؤسسي في البنك أماني الورع: «ندرك في «التجاري» أهمية تعريف الشباب الكويتي بالألعاب الشعبية التي كانت ومازالت موجودة، وتشجيع روح النشاط والمنافسة وتنمية مستوى الذكاء لديهم من خلال هذه الألعاب». وأكدت أماني الورع أهمية دعم الأنشطة التي تعنى بتعزيز المحافظة على الهوية الوطنية في كل مجالات الحياة خاصة عندما يرتبط الأمر بالمحافظة على الموروث الشعبي الكويتي الأصيل.