شمل بنك الكويت الوطني برعايته أسبوع المرور الخليجي الموحد للعام 2023، الذي أقيم في حديقة الشهيد، وذلك في إطار التزامه بمسؤوليته الاجتماعية على جميع الأصعدة وحرصه على دعم المبادرات الإنسانية والبيئية والصحية والتعليمية.



تأتي مشاركة بنك الكويت الوطني في أسبوع المرور الخليجي هذا العام استكمالا لنهجه الاجتماعي وثقافته الراسخة في خدمة المجتمع، حيث يهدف الوطني من خلال هذه المشاركة إلى نشر التوعية المرورية بين جميع شرائح المجتمع تحقيقا للأمن والسلامة. وبهذه المناسبة، قال مدير أول في إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني طلال التركي: «يسعى بنك الكويت الوطني دائما إلى تكريس موقعه الرائد كأكثر البنوك المحلية التزاما بمسؤوليتها تجاه المجتمع من خلال رعاية العديد من المبادرات التي تسهم في تعزيز الوعي لدى جميع شرائح المجتمع على جميع الأصعدة، حيث تعتبر رعاية البنك لأسبوع المرور الخليجي برهانا على هذه الريادة».



وأضاف التركي: «الوطني لا يدخر جهدا في تنمية ودعم المجتمع الذي ينتمي إليه، ويعمل دائما على نشر الوعي فيه، حيث يعتبر أسبوع المرور الخليجي مناسبة مهمة لتسليط الضوء على مخاطر الحوادث المرورية وأهمية احترام قواعد السير والقيادة السليمة واتباع تعليمات رجال المرور». وأكد التركي أن أسبوع المرور الخليجي مناسبة مهمة لرفع الوعي لدى جميع شرائح المجتمع لا سيما من فئة الشباب بضرورة التحلي بالمسؤولية اللازمة تجاه الغير والحد من حجم الحوادث المرورية، حيث يولي البنك أهمية كبيرة لشريحة الشباب في العديد من المجالات بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم لأنه يعتبرهم الكوادر البشرية التي تسهم في تنمية مستقبل الكويت.



ويفخر بنك الكويت الوطني كونه أحد أكبر جهات القطاع الخاص إسهاما في النشاطات الاجتماعية والتي أصبحت نهجا ثابتا لدى البنك على مدى عقود طويلة امتدت منذ التأسيس حتى الآن إلى جانب دوره الريادي في تقديم الخدمات المصرفية، حيث يحفل سجل البنك بالعديد من المبادرات الريادية الاجتماعية والإنسانية التي تغطي مختلف المجالات.