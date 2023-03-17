

قامت Ooredoo business، الشريك التكنولوجي الموثوق لحلول الأعمال، بتنظيم أكبر ملتقى يجمع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال احتفالات الأعياد الوطنية بالتعاون مع الراعي الرئيسي بنك برقان، فإلى جانب تقديمها أفضل الحلول وأحدث التقنيات المبتكرة لعملائها، تحرص Ooredoo business على تغطية جميع ركائز المسؤولية الاجتماعية ومن هذا المنطلق نظمت فعالية لمدة يومين في سطح المبنى الرئيسي للشركة.



وتم افتتاح المعرض بحضور الادارة التنفيذية لشركة Ooredoo وبنك برقان، وشمل فعاليات عدة للحضور مثل فن «العرضة» أثناء افتتاح فعاليات اليوم الأول للمعرض، بالإضافة إلى قسم خاص للترفيه لجميع أفراد العائلة، وتمكن الحضور من رواد المشاريع والزائرين للمعرض من زيارة جناح business Ooredoo ومعرفة المزيد عن العلامة التجارية والحلول المتاحة لهم لتحقيق أهدافهم وتنمية رحلة التحول الرقمي الخاصة بهم.



وبهذه المناسبة، قال ساكت جاجو رئيس إدارة البطاقات المصرفية للأفراد في بنك برقان: ملتزمون بالمشاركة في كل الفعاليات والمبادرات التي من شأنها الارتقاء بعالم الأعمال في الكويت، وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما اننا نسعى دائما إلى توفير كل الحلول التي تلبي احتياجات الأعمال وتضمن أكبر استفادة من فرص التطوير والدعم خلال مراحل نمو تلك الأعمال.



وتعليقا على هذا الحدث، قال مدير إدارة التخطيط في قطاع الشركات سليمان الحمود في Ooredoo: حرصنا خلال احتفالات الأعياد الوطنية على مشاركة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم لهم عبر تنظيم أكبر ملتقى لأصحاب هذه المشاريع. وأضاف: نود أن نشكر بنك برقان على رعايته ومساهمته في نجاح هذا الحدث.