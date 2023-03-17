

ما طرق مكافحة هشاشة الأظافر وكيفية تجميلها؟



أعلنت د.إيرينا يوزوب الخبيرة في أكاديمية UniProf للأطباء، أن الأسباب الرئيسية لهشاشة الأظافر هي قلة الرطوبة والإصابات والتغذية غير الصحيحة.

ووفقا لها، أحد الأسباب الرئيسية لتكسر الأظافر هو الجفاف، أي عندما تنخفض رطوبة الأظافر، تصبح هشة وسهلة الانكسار.



وتقول: «يمكن أن تسبب عوامل مختلفة هشاشة الأظافر - الطقس البارد، تأثير الماء واستخدام مواد كيميائية. ولمنع جفاف الأظافر من الضروري استخدام كريم أو زيت الأظافر بانتظام.

كما يجب ارتداء القفازات عند القيام بالأعمال المنزلية باستخدام الماء والمواد الكيميائية لحماية الأظافر من تأثيراتها».



وتضيف: العامل الآخر المسبب لهشاشة الأظافر هو إصابتها نتيجة اصطدامها بسطح صلب أو قضمها. في هذه الحالة يجب ترك الأظافر تنمو بصورة طبيعية. وإذا كان الظفر متضررا ويؤلم فمن الأفضل مراجعة الطبيب لعلاجه.

وتقول: «التغذية غير الصحيحة هي من الأسباب المنتشرة لهشاشة الأظافر؛ لأن قلة الفيتامينات والعناصر المعدنية يمكن أن تؤدي إلى ضعف الأظافر وهشاشتها، لذلك من أجل تحسين حالة الأظافر يجب اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على مواد مغذية مثل البيوتين وفيتامين Е والحديد». وتضيف: قد تشير هشاشة الأظافر إلى أمراض الغدة الدرقية والسكري وفقر الدم.



وتقول: «يمكن أن يؤدي الإفراط في استخدام طلاء الأظافر وغيره من المواد إلى إضعافها وجعلها هشة وسهلة الانكسار».

المصدر: «gazeta.ru»