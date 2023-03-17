

التفاح مثالي للتحكم بمستويات السكر في الدم



تشير دراسات مختلفة إلى أنه يمكن إدارة مرض السكري عن طريق النظام الغذائي الذي يمكن أن يؤثر على مستويات السكر في الدم. ويقول الخبراء إن بعض الأطعمة النباتية قد تقطع شوطا طويلا في التخفيف من مخاطر المرض المزمن. وفي الواقع، يوصي الباحثون بشكل كبير بتناول الحمضيات والتوت والتفاح لتأثيرها الذي لا مثيل له على سكر الدم وحساسية الإنسولين.



ويعد التفاح صحيا بشكل خاص لأنه يحتوي على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية التي يمكن أن تبطئ هضم الكربوهيدرات. ويمكن أن تساعد المركبات، التي تشمل الكيرسيتين وحمض الكلوروجينيك وحمض الغاليك، في تقليل نسبة السكر في الدم. وعن طريق إبطاء عملية الهضم، تنخفض أيضا كمية الكربوهيدرات التي يتم امتصاصها في الأمعاء. بمعنى آخر، يساعد في إبطاء كمية السكر التي تدخل مجرى الدم للحفاظ على ثبات نسبة السكر في الدم ومنع ارتفاع السكر في الدم.



وفي عام 2019، اكتشفت مجموعة من الأبحاث المنشورة في مجلة Nutrients أن تناول التفاح قبل 30 دقيقة من تناول وجبة الأرز البني يقلل بشكل كبير من نسبة السكر في الدم بعد الوجبة.



وذكرت مؤسسة «هارفارد هيلث» الصحية أن «الأشخاص الذين تناولوا أعلى كمية من الفواكه والخضراوات وسجلوا أعلى مستويات في الدم من العناصر الغذائية المشتقة من النباتات، كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض السكري بنسبة 25 إلى 50% خلال فترة الدراسة»، مقارنة بأولئك الذين تناولوا أقل كمية من هذه الأطعمة، وبالتالي لديهم مستويات أقل من المغذيات التي تحتويها.



وأضافت المؤسسة الصحية أن ما يعادل ثلثي تفاحة متوسطة الحجم أو ما يزيد قليلا على ثلث كوب من الفاكهة المختلطة كل يوم يمكن أن يقدم الفوائد المطلوبة لدرء خطر مرض السكري. وشارك في الدراسة نحو 340 ألف شخص من ثماني دول أوروبية. وشمل ذلك 9754 شخصا تم تشخيص إصابتهم بالسكري حديثا على مدى عقد من الزمان. وقارن الباحثون مدخول الفاكهة والخضراوات لهؤلاء الأشخاص ببيانات 13 ألف شخص يتمتعون بصحة جيدة.

المصدر: «إكسبريس»