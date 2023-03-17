من روسيا الحليف الوثيق لكل من سورية وتركيا، أعلن الرئيس بشار الأسد «سحب القوات التركية من سورية» شرطا للاجتماع بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، مرحبا في الوقت ذاته بزيادة عدد القوات والقواعد الروسية في سورية. وتزامن ذلك مع اعلان مصادر تركية تأجيل اجتماع نواب وزراء الخارجية الرباعي لكل من روسيا وايران وتركيا وسورية إلى أجل غير مسمى.



وتمثل تركيا أكبر حليف عسكري وسياسي للمعارضة السورية التي تسيطر على آخر معاقلها في شمال غرب سورية، حيث أسست أنقرة عشرات القواعد في مواجهة تمدد قوات سورية الديموقراطية التي تعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني.



وفي مقابلة مع محطة سبوتنيك التلفزيونية الروسية عقب اجتماعه بالرئيس فلاديمير بوتين، قال الأسد إنه لا جدوى من الاجتماع مع اردوغان حتى تنهي تركيا ما وصفه بـ«الاحتلال غير الشرعي» لمناطق في شمال سورية.



وأضاف «يرتبط الأمر بالوصول إلى مرحلة تكون تركيا فيها جاهزة بشكل واضح وبدون أي التباس للخروج الكامل من الأراضي السورية، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل بدء الحرب في سورية، والتوقف عن دعم الإرهاب» وهو الوصف الذي تطلقه الحكومة على المعارضة.



وفي تصريحات تشير الى عقبات تؤخر التقارب السوري - التركي، والذي ترجم لقاء على مستوى وزراء الدفاع أوضح أن «هذه هي الحالة الوحيدة التي يمكن عندها أن يكون هناك لقاء بيني وبين أردوغان».



واعترف الأسد في المقابلة بالدور الذي اضطلعت به روسيا في تشجيع التقارب بينه وبين أردوغان. وقال «نثق بالطرف الروسي، فلعبوا دور الوسيط لتسهيل هذه الاتصالات ولكن ضمن اسس منها «احترام السيادة وخروج القوات الأجنبية غير الشرعية من الأراضي السورية ضمن هذه المبادئ».



ودعا في مقابلة اخرى مع قناة «روسيا اليوم» إلى وضع جدول أعمال واضح لأي اجتماع تؤكد في سورية على بند الانسحاب، معتبرا أن أولوية الرئيس التركي هي الانتخابات ولا شيء آخر، أما بالنسبة لسورية فالأولوية هي للانسحاب واستعادة السيادة.



في الوقت عينه، رحب الأسد بأي مقترحات من روسيا لإقامة قواعد عسكرية جديدة أو زيادة عدد قواتها في بلاده.



وإلى جانب قاعدة حميميم الجوية، التي تشن منها روسيا ضربات جوية ضد المعارضة دعما للأسد، تسيطر موسكو أيضا على منشأة طرطوس البحرية.



وأعلن الأسد دعم الحرب الروسية على أوكرانيا، والاعتراف بالأراضي التي احتلتها موسكو من أوكرانيا كأراض روسية.



وفي تصريحاته لـ «روسيا اليوم» كشف ان الملفات الاقتصادية التي طرحت خلال هذه الزيارات كانت هي الأوسع والأشمل والأكثر تحديدا. وقدر تكلفة إعمار سورية بما يزيد على 400 مليار دولار يضاف اليها نحو 50 مليار دولار نتيجة الزلزال.



وعن التقارب العربي مع سورية وعودة دمشق لجامعة الدول العربية، قال انها ستعود عندما تصبح الجامعة عنوانا للتوحد وليس للانقسام، وهاجم الغرب بشدة متهما اياه بالكذب وقال «إن لم تكذب اليوم فأنت لن تكون غربيا».