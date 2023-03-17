

يحيى حميدان



يستعد فريق الكرة بنادي الكويت للمغادرة إلى مدينة وهران بالجزائر صباح غدا السبت لملاقاة شبيبة الساورة الثلاثاء المقبل في إياب الدور الأول من تصفيات كأس الملك سلمان للأندية العربية، بعدما تفوق «الأبيض» على الفريق الجزائري بهدف نظيف في لقاء الذهاب الذي أقيم أول من أمس على ستاد نادي الكويت.



وسيغادر الفريق الكويتاوي البلاد عبر طائرة خاصة وبصفوف مكتملة دون غيابات فيما يخص اللاعبين.



وقال مدرب الفريق البحريني علي عاشور، إنه يرى أن فريقه استحق الفوز بنتيجة أكثر من هدف واحد في لقاء الذهاب امس الأول وذلك قياسا على كم الفرص التي سنحت لنا وكذلك الكرات الثابتة، إلا أننا لم نستغل هذه النقطة.

ومشددا على أن مهمة فريقه لن تكون سهلة في وهران.



وأشار عاشور في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء، إلى أن «الأبيض» سيطر على مجريات الشوط الأول ولكن دون فاعلية تذكر، وخلال فترة الاستراحة بين الشوطين أوصينا اللاعبين وتحديدا خط الوسط بالتقدم إلى الأمام لخلق فرص أكبر، وتم هذا الأمر بعدما سجلنا هدف المباراة الوحيد عن طريق البحريني محمد مرهون في الدقيقة 60.



ولفت إلى أن الفوز بنتيجة إيجابية أمر جيد، لكنه لن يكون كافيا في مباراة العودة، لتجاوز فريق منظم وقوي في الالتحامات، مشيرا إلى أن المنافس الجزائري يملك عددا من اللاعبين المميزين.

وأشاد عاشور بما قدمه الحارس ضاري العتيبي في اللقاء وذلك بعد غيابه عن المشاركات الرسمية في آخر 10 مباريات وتحديدا في الأشهر الـ 4 الماضية، مؤكدا أن الكويت محظوظ لامتلاكه حارسين شابين مثل العتيبي وعبدالرحمن كميل فهما على مستوى عال ونتوقع لهما مستقبلا كبيرا.



من جهته، أكد مساعد مدرب شبيبة الساورة مصطفى جاليط أن المباراة كانت صعبة للغاية مثلما توقعوا قبل الوصول إلى الكويت، مشيرا إلى أن فقدان التركيز لدى لاعبيه في الركلة الركنية كان السبب الرئيسي في تلقي هدف اللقاء الوحيد.



وأوضح أن «الساورة» تحصل على عدة فرص لهز الشباك ولكن لم يحالفهم التوفيق بها، كما أكد أن المهمة لن تكون سهلة في مباراة العودة رغم المساندة الجماهيرية المتوقعة في اللقاء.