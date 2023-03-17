

إبراهيم مطر



عاد وفد منتخبنا الوطني للتصوير تحت الماء من الأردن بعد تحقيق 3 ميداليات متنوعة في البطولة العربية الثانية للتصوير تحت الماء التي أقيمت في مدينة العقبة الأردنية بمشاركة 28 لاعبا.



وحقق منتخبنا الميدالية الذهبية عن طريق راشد المرشود في فئة «theme»، فيما نال الميدالية الفضية زيد الناصر في فئة «micro» والميدالية البرونزية في فئة «wide Angle with diver».



وكان في استقبال الوفد الذي ترأسه نائب رئيس النادي والاتحاد للكويتي للغوص والإنقاذ جمال الحربي عدد من الشخصيات الرياضية والاجتماعية ومنتسبي النادي بحضور عدد من وسائل الإعلام.



وبهذه المناسبة، أهدى رئيس النادي والاتحاد للكويتي للغوص والإنقاذ م.طلال السرحان الإنجاز الذي حققه أبطال الغوص إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وكذلك الشعب الكويتي، كما هنأ اللاعبين الأبطال على هذا الإنجاز أمام منافسين يعتبرون الأبرز في رياضتهم، مشيرا إلى ان اللاعبين حرصوا على تمثيل الكويت بأفضل صورة ليتمكنوا من تحقيق الميداليات الملونة ويرفعوا اسم الكويت عاليا.



وتقدم السرحان بالشكر إلى جميع من ساهم في هذا الإنجاز من لاعبين وجهازين إداري وفني ومجلس إدارة ومنتسبي النادي، وكذلك دعم الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية، لافتا إلى أن النادي والاتحاد الكويتي يعدان الجميع بأن تكون رياضة الغوص في الكويت ضمن الأفضل في العالم، وليس فقط على المستويين العربي والآسيوي.