

مبارك الخالدي



قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة اعتبار خيطان خاسرا 0-3 أمام اليرموك في المباراة التي جمعت الفريقين في 13 الجاري بختام الجولة الـ14 من دوري زين للدرجة الأولى، والتي انتهت بفوز اليرموك 4-3. وجاء القرار استنادا إلى المادة 57 من اللائحة لإشراك خيطان اللاعب سعد نواف رغم كونه مستحقا للإيقاف مباراة واحدة.



الجدير بالذكر أن القرار لم يؤثر علي ترتيب فرق دوري الدرجة الأولى مع ختام الجولة الـ14 منه، إذ يحتل الشباب صدارة الترتيب بـ 29 نقطة، مؤكدا تأهله لدوري الأضواء مبكرا، يليه اليرموك بـ21 نقطة ثم خيطان ثالثا بـ13 نقطة وبرقان رابعا بـ11 نقطة، وأخيرا الصليبخات بـ 5 نقاط.