

هادي العنزي



يلتقي الكويت والقادسية في الـ 7 مساء اليوم على صالة الاتحاد، في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، ضمن منافسات الدول الـ 5 للدور الحاسم للدوري العام لكرة السلة، حيث يسعى «الأبيض» حامل اللقب لمواصلة انتصاراته وتسجيل فوز رابع تواليا، حيث يملك 6 نقاط، فيما يأمل القادسية (7 نقاط) في تعويض الخسارة الوحيدة التي تلقاها في الدور الحاسم على يد كاظمة (73-83) علما ان الفوز يضعه في صدارة مؤقتة ويدخله في دائرة المنافسة على لقب الدوري.



ويمتلك كلا الفريقين كل المقومات التي تؤهلهما إلى الفوز، لما يضمانه من لاعبين على قدر عال من الكفاءة الفنية والبدنية، وذلك سواء المحليون منهم أو المحترفون، بقيادة المدرب الألماني بيتر شومرز. وعلى الجهة الأخرى، اختلف القادسية من الناحية الفنية كثيرا بعدما تعاقد مع النجم الأردني أحمد الدويري ذي الطول الفارع (2.09 سم)، لينضم إلى زميله الأميركي روبرت لوري، بقيادة المدرب المدرب المقدوني جورج كنجزيف.