

القاهرة - سامي عبدالفتاح



يدخل قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك اليوم المحطة الأهم في دوري أبطال افريقيا، بمواجهتين فاصلتين، أمام القطن الكاميروني وشباب بلوزداد الجزائري على التوالي، في الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال افريقيا، ويتحتم الفوز للقطبين المصريين لمواصلة التواجد في البطولة الافريقية، وستكون المواجهة الأولى في السابعة مساء بتوقيت الكويت بين القطن الكاميروني والأهلي ضمن المجموعة الثانية، فيما ستكون الثانية بين شباب بلوزداد الجزائري والزمالك في العاشرة مساء بتوقيت الكويت.

ويحتاج الأهلي للفوز على القطن، مع عدم فوز الهلال على صن داونز، للإبقاء على حظوظه في التأهل إلى ربع النهائي، حيث يحتل صن داونز الصدارة برصيد 10 نقاط، وضمن التأهل رسميا إلى ربع النهائي.



وتبدو الحسابات معقدة جدا أمام الزمالك، لأنه في حال عدم الفوز سيكون خارج السباق.