

يسعى توتنهام لاستغلال تأجيل مباراة مان يونايتد مع برايتون ضمن ربع نهائي كأس الاتحاد، لانتزاع المركز الثالث من «الشياطين الحمر»، وذلك عندما يحل ضيفا على ساوثمبتون غدا السبت في ختام المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة انجلترا لكرة القدم.



ويأمل نيوكاسل صاحب 44 نقطة في مواصلة صحوته عندما يحل ضيفا على نوتنغهام فوريست اليوم الجمعة في افتتاح المرحلة.



من جهته، يمني تشلسي العاشر النفس بمواصلة انتفاضته وتحقيق فوزه الثالث تواليا عندما يستضيف إيفرتون الذي يصارع من أجل البقاء في البريمييرليغ.



وفي باقي مباريات الغد، يلعب ولفرهامبتون مع ليدز يونايتد، وأستون فيلا مع بورنموث، وبرنتفورد مع ليستر سيتي.



وتمسك فريقا برايتون وبرينتفورد بحظوظهما في المشاركة بالمسابقات الأوروبية في الموسم المقبل، عقب فوزهما على كريستال بالاس 1-0 وساوثمبتون 2-0 على الترتيب في مباراتين مؤجلتين من المرحلة السابعة. وتفتتح مساء الغد منافسات الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الانجليزي، حيث يلتقي مان سيتي مع بيرنلي على ستاد «الاتحاد».