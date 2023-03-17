

عاش المدير الفني لليفربول، يورغن كلوب، مشاعر متباينة بعد توديع دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد 0-1 في إياب دور الـ 16 بعد الخسارة 2-5 في لقاء الذهاب.



وقال كلوب في تصريحات أبرزتها صحيفة «ليفربول إيكو»: «لم أكن غاضبا بعد المباراة، بل خاب أملي».



وأوضح المدرب الألماني «كان سينتابني الغضب إذا لعبنا بشكل أفضل، وكنا قريبين من التأهل، ثم فاز ريال مدريد بركلة جزاء غير مستحقة أو أشياء من هذا القبيل».



وأقر مدرب «الريدز»، بأن ريال مدريد كان الأفضل، وتمتع لاعبوه بالخبرة والثقة، مؤكدا أن الفريق الملكي يبقى أحد المرشحين البارزين للفوز باللقب الأوروبي.



واستطرد كلوب «من يريد الفوز بلقب دوري الأبطال عليه أن يهزم ريال مدريد أو مان سيتي أو نابولي، لأنها فرق مميزة وقوية للغاية».



وختم كلوب تصريحاته في هذا الشأن «بايرن ميونيخ فريق قوي أيضا، لكن ريال مدريد بتاريخه وخبراته يبقى أقوى المرشحين».



وسجل مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78.



أوسيمين يحمل نابولي الى الإنجاز



وحقق نابولي إنجازا تاريخيا بعدما بلغ الدور ربع النهائي لأول مرة في تاريخه، وذلك بفوزه الكبير على ضيفه اينتراخت فرانكفورت 3-0.

وأقيم اللقاء من دون حضور مشجعي الضيف الألماني في مدرجات ملعب «دييغو أرماندو مارادونا» بقرار من السلطات المحلية، لكن ذلك لم يمنعهم من السفر الى الجنوب الإيطالي والاشتباك مع الشرطة بمؤازرة من مشجعي المنافس المحلي أتالانتا وفق وسائل الإعلام.

وبعدما فاز ذهابا خارج القواعد 2-0، جدد فريق المدرب لوتشانو سباليتي تفوقه على الفريق الألماني الذي يخوض المسابقة القارية الأم لأول مرة نتيجة إحرازه لقب «يوروبا ليغ» الموسم الماضي.



وكالعادة، كان النيجيري فيكتور أوسيمين مفتاح فوز نابولي بتسجيله هدفا في كل شوط (2+45 و53)، رافعا رصيده الى أربعة أهداف في دوري الأبطال و23 في 28 مباراة ضمن جميع المسابقات هذا الموسم، قبل أن يضيف الپولندي بيوتر زيلينسكي الثالث من ركلة جزاء (64).



وقال أوسيمين بعد التأهل «إنه أمر رائع ان نصنع التاريخ بهذا الفوز وانا فخور اني ساهمت به. نريد ان نستمر على هذا النحو. أعتقد انني قدمت مباراة جيدة والفريق قدم مباراة كبيرة ضد فريق صعب».



هذا، وتسحب قرعة الدور ربع النهائي عند الساعة الثانية ظهر اليوم، حيث ستكون مفتوحة مع السماح بمواجهات بين أندية من نفس البلد وبين أندية كانت معا في دور المجموعات.



ولحق ريال ونابولي بكل من مان سيتي وتشلسي الإنجليزيين وبنفيكا البرتغالي وميلان وإنتر الإيطاليين وبايرن ميونيخ الألماني.