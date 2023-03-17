عرضت شركة «زيبلاين» المتخصصة في توصيل الطرود بالطائرات من دون طيار الأربعاء نوعا جديدا من المسيرات يتيح توفير خدماتها في مدن أكثر كثافة من تلك التي تستطيع العمل فيها حتى الآن، ويمكنها تاليا من التوسع إلى عدد أكبر من الأسواق على المدى الطويل.



وأوضحت أن المسيرة الجديدة «بي 2» مزودة بمراوح تتيح لها التوقف في الجو.



وما إن تصل إلى وجهتها، تطلق جهازا آخر يسمى «درويد»، وهو عبارة عن طائرة مسيرة صغيرة الحجم مزودة بمراوح، تحتوي على الطرد المفترض تسليمه، وتستطيع الهبوط والإقلاع عموديا.



وتأمل الشركة الأميركية في أن يمكنها ابتكارها من تنفيذ عمليات تسليم «صامتة ودقيقة جدا، حتى في ظروف الرياح القوية»، على ما أوضح مدير قسم الهندسة جوزف ماردال لوكالة فرانس برس.



أما النموذج الحالي «بي 1» الذي سيستمر استخدامه، فله جناح ثابت واحد فقط، ما يستلزم تاليا إسقاط الطرد من الجو بواسطة مظلة هبوط.



وتتطلب الطائرة المستخدمة حاليا مساحة هبوط تعادل مساحتين لركن السيارات، في حين أن المساحة التي تستلزمها «بي 2» تعادل سطح طاولة نزهة فحسب.



وتتمتع المسيرة الجديدة أيضا بسرعة أكبر، لكنها تستطيع التوصيل ضمن دائرة قطرها 16 كيلومترا بدلا من 90.