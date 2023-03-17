تشهد نيويورك معركة قانونية محتدمة محورها كبد البط المسمن (فوا غرا) تتواجه فيها البلدية، مدعومة من الناشطين في مجال الرفق بالحيوان، مع مربي البط وعدد من أصحاب المطاعم، بعد قرار سلطات المدينة المشهورة مطبخيا منع هذا الصنف الغذائي الفاخر.

فقد بات القضاء هو الفيصل في مصير كبد البط المسمن في نيويورك، وهو منتج يصنع حصريا في هذه الولاية التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة بعدما توقفت فرنسا عن تصديره إلى الولايات المتحدة.

على غرار ولاية كاليفورنيا، وبعد ضغوط من مجموعات الرفق بالحيوان، صادق رئيس بلدية نيويورك التقدمي في ذلك الوقت، بيل دي بلازيو، في نوفمبر 2019 على قانون محلي يحظر البيع والخدمة وحتى الاحتفاظ بكبد الأوز.

كان من المفترض أن يدخل هذا النص، الذي يحظر هذا الطبق «الفاخر» المحضر من طريق التغذية القسرية «الوحشية» للبط، حيز التنفيذ بعد 3 سنوات من اعتماده، أي في نوفمبر 2022.