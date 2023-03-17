ارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي مجزرة جديدة امس خلال عملية توغل في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة بقتلها أربعة فلسطينيين على الاقل بالرصاص الحي، على ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، فيما زعم الجيش الإسرائيلي إن قواته قامت بـ «تحييد عنصرين يشتبه بقيامهما بنشاط إرهابي كبير».



وأكدت الوزارة في بيان مقتضب مقتل أربعة أشخاص «برصاص الاحتلال في جنين»، بالإضافة إلى إصابة 23 آخرين بالرصاص الحي بينهم أربعة في حال الخطر.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته قامت بـ «تحييد الرجلين المطلوبين في مدينة جنين بينما كانا مسلحين» فيما قال محافظ المدينة أكرم رجوب في تصريح للتلفزيون الرسمي الفلسطيني «الذين قتلتهم إسرائيل مدنيون كانوا عزل ولا يحملون أي سلاح».



وبحسب وزارة الصحة، فإن القتلى هم «يوسف شريم (29 عاما)، ونضال أمين خازم (28 عاما)، وعمر عوادين (16 عاما)، ولؤي صغير (37 عاما)».



وشيع الفلسطينيون في مدينة جنين الشبان الأربعة، لف جثمان أحدهم براية حركة حماس وآخر براية حركة الجهاد الإسلامي.



ونعت «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي «الشهيد المجاهد نضال خازم.. أحد القادة الميدانيين في كتيبة جنين». فيما نعت حركة حماس «الشهيد القائد يوسف شريم قائد كتائب القسام».



وكانت الحركتان وصفتا العملية الإسرائيلية في مدينة جنين بأنها «جريمة اغتيال».



وتوعدت حركة حماس في بيان على لسان الناطق باسمها عبد اللطيف القنوع بأن «جريمة اغتيال أبطال المقاومة في جنين لن تمر دون رد عليها وشعبنا ومقاومته قادرون على ضرب الاحتلال وتدفيعه ثمن جرائمه».



وحملت حركة الجهاد في بيان منفصل «الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها (العملية) وسيدفع ثمن هذه الجرائم».



اما الرئاسة الفلسطينية فوصفت الحادثة بأنها «مجزرة». وقالت على لسان الناطق الرسمي باسمها نبيل أبو ردينة إن العملية «تهدف إلى تفجير الأوضاع وجر المنطقة إلى مربع التوتر والعنف».



ورأت الرئاسة الفلسطينية أن «إسرائيل غير معنية بتاتا بتهدئة الأوضاع ومنع تفجرها».



بدورها، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة والاعتداء عليها، والتي كان آخرها العدوان على مدينة جنين امس.



وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي - في تصريح صحافي امس، على ضرورة وقف إسرائيل للإجراءات الأحادية كافة، وحماية المدن الفلسطينية من هذه الاعتداءات المتكررة والمتواصلة.



وأكد المجالي، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، موقف الأردن الرافض لهذه الاعتداءات، وعلى ضرورة وقف التصعيد والحملات ضد الشعب الفلسطيني وبشكل فوري، محذرا من عواقب هذا التصعيد الذي لن يؤدي إلا إلى المزيد من التدهور والعنف، وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة.