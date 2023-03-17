أمرت محكمة لاهور العليا الشرطة بتأجيل القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان ليوم آخر، لنزع فتيل أعمال عنف مستمرة منذ ايام، اشتبك خلالها أنصاره من حزب «حركة الانصاف» مع قوات الأمن.



وقال فؤاد تشودري مساعد خان إن المحكمة العليا في لاهور مددت أمرا بتأجيل القبض على خان حتى الجمعة. وأكد أمير مير وزير الإعلام قرار المحكمة.



وبعد ساعات من أمر محكمة أعلى درجة للشرطة بتأجيل عملية القبض، رفضت محكمة باكستانية أخرى امس التماس عمران خان لتعليق قرار بالقبض عليه مما أثار مخاوف من تجدد المواجهة بين أنصاره وقوات الأمن.



وأصدرت محكمة في إسلام آباد قرار إلقاء القبض على خان إثر عدم مثوله أمامها بسبب اتهامات بأنه باع بالمخالفة للقانون هدايا حكومية قدمتها له شخصيات أجنبية حينما كان رئيسا للوزراء بين عامي 2018 و2022. وينفي خان الاتهامات.



وأدانته لجنة الانتخابات الباكستانية ومنعته من تولي أي منصب عام لدورة برلمانية واحدة.



وكان خان (70 عاما) قدم استئنافا للمحكمة في إسلام آباد لتعليق القرار متعهدا بأن يمثل أمامها طواعية يوم غد السبت. لكن المحكمة قالت إن مثل هذا التعهد ليس كافيا بالنظر إلى سلوك خان السابق.



وفي يومي الثلاثاء والأربعاء، تجمع العشرات من أنصار خان المسلحين بالهراوات لتحصين منزله بهدف منع قوات الأمن من إلقاء القبض عليه لعدم مثوله أمام المحكمة بعد توجيه تهم إليه ببيع هدايا حكومية بشكل غير قانوني كان قد تلقاها عندما كان رئيسا للوزراء في الفترة من 2018 إلى 2022.



وأثارت محاولة القبض على خان بأمر من المحكمة اشتباكات بين أنصاره وقوات الأمن بالحي الذي يعيش به في لاهور.



وأضرم محتجون النيران في عربات للشرطة وسيارات ودراجات نارية ورشقوا بعبوات حارقة قوات الأمن التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. وهدأت أعمال العنف بعد أن علقت المحكمة مؤقتا الأربعاء قرار القبض على خان.



ونفى خان، نجم الكريكيت السابق، التهم الموجهة إليه. لكن مفوضية الانتخابات الوطنية وجدته مذنبا ومنعته من تولي منصب عام لفترة برلمانية واحدة.