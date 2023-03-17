اكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، انه تم الاتفاق مع ايران على حل الخلافات بالطرق السلمية.



واضاف، في كلمته التي القاها امس في الدورة الـ 49 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في نواكشوط عاصمة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، تحت شعار «الوسطية والاعتدال صمام الأمن والاستقرار»، «إن هذا الاجتماع يأتي عقب اليوم العالمي لمكافحة «الإسلاموفوبيا» الذي يعزز الوعي بخطر التعصب ضد الإسلام، مضيفا»إلا أن ما نشهده من محاولات للتعرض للمقدسات الدينية، وحرق المصحف الشريف، وإثارة الكراهية تجاه الأقليات المسلمة يحتم علينا أن نؤكد على ضرورة احترام قيم الوسطية واحترام الآخر والتعايش معه».



وأعلن سمو وزير الخارجية عن رغبة المملكة في استضافة المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام، تبيانا لحقوقها التي كفلتها الشريعة، وتأكيدا لدورها الفاعل.



ودعا المجتمع الدولي للقيام بدوره في وضع حد لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني، وتقويض فرص إحياء عملية السلام.



وقال سموه: تواصل المملكة دعمها لقضايا العالم الإسلامي على الصعيدين الإنساني والتنموي، فقد قدمت منحة بقيمة 30 مليون دولار للصندوق الاستئماني الإنساني لأفغانستان، وساهمت في تمكين المبعوث الخاص لمعالي الأمين العام إلى أفغانستان من أداء مهامه، مضيفا: أن نجاح مساعيه يعتمد بشكل كبير على دعم الدول الأعضاء في المنظمة والدول الأخرى والمنظمات الدولية.



وأضاف سموه: إن المملكة تؤمن بأهمية ما يجمعنا من روابط الدين والجوار، وتبسط يدها دوما للحوار وحل الخلافات بالطرق السلمية. ومن هذا المنطلق، أجرت لأكثر من عامين عدة جولات للحوار مع الأشقاء في إيران في كل من بغداد ومسقط ثم مؤخرا في بكين. وقد تكللت هذه المباحثات بالاتفاق على إعادة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين على أساس احترام مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، وفي طليعتها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحسن الجوار وحل الخلافات بالحوار. متطلعا إلى أن يعزز هذا الاتفاق من أمن واستقرار منطقة الخليج العربي، ويدعم مسيرة العمل الإسلامي المشترك.