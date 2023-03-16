عواصم - وكالات: تدخلت الشرطة في باريس لتفريق متظاهرين بالقرب من البرلمان في ساحة الكونكورد حيث تجمع آلاف المحتجين على إقرار إصلاح نظام التقاعد، الذي اقره الرئيس ايمانويل ماكرون من دون التصويت في الجمعية الوطنية وذلك استنادا الى مادة في الدستور تسمح بذلك.



وقالت الشرطة في باريس إن قوات الأمن تدخلت لا سيما بخراطيم المياه بعد محاولة تدمير موقع أوبليسك في وسط الساحة. وتسبّب تدخلها بتحرّك كبير للحشود في الساحة.



وكانت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، اعلنت أمام الجمعية الوطنية اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور والتي تتيح تمرير المشروع دون تصويت النواب.



ووفقا لمصدر في الشرطة الفرنسية، تظاهر أكثر من 6000 شخص في ساحة "الكونكورد" ، ضد إصلاح نظام التقاعد.



وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة الوزراء تمرير قانون رفع سن التقاعد دون موافقة الجمعية الوطنية، وطالب نواب فرنسيون باستقالتها في جلسة اعتماد إصلاح نظام التقاعد، كما منعوها من القاء الكلمة في البرلمان.