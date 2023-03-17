محمد الجلاهمة

تمكن قطاع الأمن الجنائي من منطلق التنسيق والتعاون المشترك بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالكويت والمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، من ضبط المتهم الهارب في قضية جلب عدد 18 كيلو من مادة الحشيش المخدرة إلى الكويت بقصد الإتجار، وذلك في العاصمة السعودية (الرياض) وجار التواصل مع السلطات بالمملكة العربية السعودية لاستلام المتهم تمهيدا لإحالته إلى نيابة المخدرات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.



وتقدمت وزارة الداخلية في الكويت بالشكر والعرفان على التعاون المثمر الذي بدر من قبل السلطات السعودية وسرعة الاستجابة لكل ما يتعلق بأمن البلدين، لاسيما ما يتعلق بآفة المخدرات ومخاطرها تجاه البلدين الشقيقين، وهو ليس بغريب على الإخوة في المملكة العربية السعودية.