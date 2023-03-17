عبدالعزيز الفضلي

طالبت جمعية المعلمين وزارة التربية بضرورة كتابة التخصص للمواد المختلفة في قرارات التعيين أو الترقية للمعلمين والمعلمات والموجهين.

جاء ذلك في كتاب وجهه رئيس الجمعية حمد الهولي لوكيل التعليم العام وتلقت «الأنباء» نسخة منه وقال فيه انه في إطار حرص جمعية المعلمين على تعزيز مجالات التعاون المستمر في كل ما يخص العملية التعليمية والتربوية، وفي إطار الحفاظ على المكتسبات المهنية والتربوية، يرجى التكرم بالإيعاز لمن يلزم بضرورة كتابة التخصص للمواد المختلفة في قرارات التعيين أو الترقية للمعلمين والمعلمات والموجهين (مثال: اجتماعيات تخصص جغرافيا) مما ينعكس إيجابيا على العملية التعليمية من حيث تشكيل اللجان المتخصصة في التأليف والتصحيح والاستفادة من الخبرات المختلفة بالإضافة إلى سهولة حصر الأعداد في التخصصات المختلفة، وغيرها.