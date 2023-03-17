عبدالعزيز الفضلي

دعا مدير منطقة الاحمدي التعليمية وليد بن غيث مدراء ومديرات المدارس بمراحلها المختلفة الى حصر اعداد رغبات النقل إلى مدارس مدينة الخيران السكنية.

جاء ذلك في نشرة عممها بن غيث وتلقت «الأنباء» نسخة منها والتي قال فيها «نظرا لقرب افتتاح مدارس مدينة الخيران السكنية، فإننا بصدد حصر أعداد الطلبة الراغبين بالانتقال للدراسة في مدارس مدينة الخيران السكنية عند افتتاحها راجيا تعميم النموذج الخاص بالطلبة على جميع طلبة المدرسة ومن ثم تعبئة النموذج المرفق الخاص بالمدرسة بناء على رغبات الطلبة وإرساله إلى قسم التخطيط والمعلومات على أن يصلنا خلال أسبوع من تاريخه».