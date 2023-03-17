أصدرت وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة م.مي البغلي قرارا جاء فيه:

مادة (1)

تشهر جمعية الذكر الحكيم الخيرية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الاساسي في الجريدة الرسمية.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وقامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتسجيل جمعية الذكر الحكيم الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف تعليم وتحفيظ القرآن الكريم للبنين والبنات داخل الكويت وتنفيذ حلقات ودورات للكبار في تصحيح التلاوة القرآنية وتفسير بعض الكلمات الصعبة وتعليم احكام التجويد والقراءة الصحيحة وتنفيذ دورات تأهيلية للمحفظين والقائمين على تعليم وتحفيظ كتاب الله وشرح وتعليم العلوم الدينية المبسطة من الفقه والعقيدة والسيرة وعمل رحلات سنوية للطلبة المتميزين من الجمعية لأداء العمرة وزيارة المدينة المنورة وعمل مسابقات قرآنية سنوية داخل المساجد والمدارس ومساعدة الأسر المحتاجة والمتعففة داخل الكويت بعد التأكد من حالتهم ومساعدة الأرامل والأيتام في تلبية احتياجاتهم اليومية وتنفيذ مشروع سقيا الماء داخل الكويت في المساجد والهيئات والمؤسسات الحكومية وتوزيع الاضاحي داخل الكويت للاسر المحتاجة وتنفيذ مشروع افطار صائم في شهر رمضان المبارك داخل المساجد في دولة الكويت وكفالة ومساعدة الايتام والطلبة والدعاة والمرضى داخل الكويت، على أن تمارس الجمعية تلك الهداف داخل الكويت وبعد الحصول على موافقة الوزارة والجهات المختصة والمؤسسون هم:

1 - د. خالد شجاع طلق العتيبي

2 - علي ابراهيم محمد الحمادي

3 - حابس هجيج حمود العنزي

4 - فلاح عبدالله محمد العجمي

5 - خالد محمد الحميدي العجمي

6 - عبدالله فرحان حسن الشمري

7 - فايز صالح عوض السلطاني

8 - فارس هجيج مود العنزي

9 - عبدالله فلاح حذيان العجمي

10 - نواف صنيتان عبدالله الشمري

11 - حسين علي ساير العتيبي

12 - مشاري احمد غلوم سند

13 - مساعد علي ساير العتيبي

14 - بندر جليل مثقال السعيدي

15 - محمد خالد محمد العجمي

16 - سعد خالد محمد العجمي

17 - حسين خالد محمد العجمي

18 - تركي جليل مثقال السعيدي

19 - فرحان حمد فرحان الشمري

20 - احمد ستار جابر العنزي

21 - فهد مبارك محمد الجبري العتيبي

22 - احمد عبدالله مرزوق العتيبي

23 - سعود لافي سعود الحريص

24 - محمد لافي سعود الحريص

25 - مبارك لافي سعود الحريص

26 - سعد مربع حجرف الرشيدي

27 - مبارك مربع حجرف الرشيدي

28 - سعد حمود حجرف الرشيدي

29 - عبدالله مربع حجرف الرشيدي

30 - محمد سالم طلق الرشيدي

31 - مطلق هزاع حجي الرشيدي

32 - فهد عبدالرحمن فهد النصافي

33 - عيد سالم طلق الرشيدي

34 - فواز خالد خميس المطيري

35 - فيصل اسماعيل ضيف الجدي

36 - عادل يوسف سليمان البالول

37 - محمد هنيدي احمد الهنيدي

38 - محمد عبدالحميد ابراهيم العثمان

39 - خليل راشد اجفين الفضلي

40 - فهيد سالم عايض العجمي

41 - المهيني عقيل حاكم المهيني الشمري

42 - يوسف مظهر مدلول العنزي

43 - عبدالرحمن فاضل عبدالرحمن البصيري

44 - سمية صالح حسين الفضال

45 - عدنان سند غلوم السند

46 - ناصر ساير خلف العتيبي

47 - هزاع محمد عيد هزاع

48 - محمد عبدالله علي الحصينان

49 - عبدالله خليفة سند المطيري

50 - حمد علي ساير العتيبي

51 - علي حسن محمد علي الصايغ

52 - سلطان احمد ستار العنزي

53 - عبدالله خالد حمود المطيري

ويدير شؤون الجمعية مجلس ادارة مكونا من (5) اعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الاول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام المالي.