تعكف وزارة الأشغال العامة على تصميم مشروع مجمع المدارس الخاصة في محافظة حولي ويقع المشروع في منطقة حولي وتبلغ مساحته الاجمالية 178.975 ألف متر مربع، يتخذ الحرمين الدراسيين للمشروع شكل شبه منحرف وعريض، ووفقا له تم توزيع المرافق عند أطراف الحدود شبه المنحرفة لتسهيل الوصول الى نقاط تنزيل الطلبة، كما تم توفير منطقة في وسط كل حرم تشتمل على المرافق المفتوحة والترفيهية.

ويتكون المشروع من عدة مبان متخصصة للحالات التالية:

مبنى متخصص لتعليم حالات الصم والبكم، إعاقة الحركة، للمكفوفين ولحالات الدوان والتوحد، ومبنى متخصص للتعليم وإعادة تأهيل وعلاج صعوبة النطق ومبنى متخصص للعلاج الطبيعي مع وجود حمامات سباحة وملاعب ومبنى للإدارة.