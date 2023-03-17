نقلت وكالة بلومبرغ الخميس عن مصادر مطلعة قولها إن بنكي يو بي إس غروب وكريدي سويس غروب يعارضان فكرة اندماجهما إجباريا.

وقال التقرير إن بنك يو بي إس يفضل التركيز على استراتيجيته المتمركزة حول إدارة الثروات ويتردد في تحمل المخاطر المتعلقة ببنك كريدي سويس في وقت يسعى فيه منافسه الأصغر لكسب مزيد من الوقت لإكمال جهود إعادة الهيكلة بعد تلقي الدعم المالي من البنك المركزي السويسري.

ولم يرد "يو بي إس" و"كريدي سويس" على طلبات التعليق من "رويترز".



وكان بنك جيه بي مورغان الأميركي قد قال أول أمس الأربعاء إن الاستحواذ على "كريدي سويس" من قبل بنك آخر، وهو غالبا بنك يو بي إس، هو الاحتمال الأكثر ترجيحا للبنك المتعثر.

وسعى بنك كريدي سويس لاستعادة ثقة المستثمرين اليوم باقتراض نحو 54 مليار دولار من البنك الوطني السويسري (المركزي) بعد أن أدى تراجع أسهمه إلى تفاقم المخاوف من أزمة مصرفية عالمية ناجمة عن انهيار اثنين من البنوك الأميركية متوسطة الحجم.