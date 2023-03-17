تتجه أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى واحدة من أسوأ الخسائر الأسبوعية منذ نهاية العام الماضي، بعدما هدأ الطلب بفعل الطقس الأكثر اعتدالًا.

انخفضت العقود الآجلة الهولندية التي تعد مقياسًا للأسعار في أوروبا الجمعة، بنسبة 1.5% إلى 43.70 يورو (46.53 دولار) لكل ميغاواط في الساعة، وتتجه نحو تسجيل انخفاض أسبوعي بأكثر من 15%.

ما زالت مخازن الغاز الطبيعي في أوروبا ممتلئة بنسبة 56%، ما يعني أن كمية الغاز التي تحتاجها بلدان المنطقة خلال الملء الصيفي ستكون أقل من المعتاد.

ويأتي ذلك على الرغم من إغلاق موانئ الاستيراد في فرنسا للأسبوع الثاني، ومع تحويل السفن إلى أماكن أخرى في شمال غرب أوروبا، وفي ظل توافد الشحنات المسالة من الولايات المتحدة.

من جانبها قالت شركة "إنرجي أسبكتس" الاستشارية في مذكرة إن ارتفاع أسعار الغاز في القارة العجوز بعد تقارير عن اكتشاف صدع بأحد المفاعلات النووية في فرنسا "كان مبالغًا فيه".