استمرت العملات المشفرة في تحقيق المكاسب الجمعة، رغم حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق بسبب الأزمة المصرفية والحملات التنظيمية على صناعة التشفير.

وارتفعت البيتكوين بنسبة 4.28% عند 26102.5 دولار، في تمام الساعة 11:32 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لبيانات "كوين باس"، وتعد مرتفعة بحوالي 55% خلال العام الحالي حتى الآن.

كما صعدت الإيثريوم بنسبة 2.16% إلى 1721.20 دولار، وارتفعت الريبل بنسبة 1.59% عند 36.88 سنت.

ووفقًا لما جاء في منشور على مدونة "سيركل" الشركة المنظمة لعملة التشفير المستقرة "يو إس دي سي"، إن المستثمرين سحبوا حوالي 3 مليارات دولار خلال الأيام الماضية، ما يعني المزيد من السيولة والتي قد تجتذبها عملات أخرى.

وتأتي التدفقات الخارجة السريعة بعد أن سلط المنظمون الضوء على الودائع المرتبطة بالعملات المستقرة، باعتبارها عرضة للتقلبات خلال فترات ضغوط السوق، خاصة مع تزايد معدل طلبات الاسترداد.

وقال محللون لدى "موديز" في مذكرة، إن فقدان "يو إس دي سي" لربط عملته يسلط الضوء على أن الروابط بين عالم التشفير والتمويل التقليدي لا يمكن التنبؤ بها، وقد تدفع المؤسسات المالية إلى إعادة النظر في العمل مع مشغلي العملات المستقرة.



