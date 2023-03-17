قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها السنوي الخميس، إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط سيواصل الارتفاع حتى عام 2050، رغم تزايد الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

وذكرت "أنجلينا لاروز" مساعدة مدير الإدارة لتحليلات الطاقة في مؤتمر، أن الطلب الأمريكي على النفط والغاز من المرجح أن يظل ثابتًا بشكل ملحوظ لعقود.

وأضافت المسؤولة تعليقًا على التقرير السنوي للإدارة: "نتوقع أن يبقى الإنتاج الأمريكي عند مستويات مرتفعة تاريخيًا مع نمو صادرات المنتجات النهائية".

رغم أن الإدارة تعد وكالة مستقلة، ينظر إلى تقريرها كاعتراف حكومي رسمي بتوقعات المحللين التي تشير إلى أن إنتاج النفط والغاز الأمريكي من غير المرجح أن يتضاءل في أي وقت قريب.

يبلغ حجم منتجات النفط في الولايات المتحدة حاليًا نحو 20 مليون برميل يوميًا، ويتوقع خبراء الإدارة أن يقفز هذا الرقم إلى 30 مليون برميل يوميًا في عام 2050، في أحد السيناريوهات.

وحتى في السيناريوهات الأخرى، يتوقعون أن يظل الإنتاج ثابتًا أو ينخفض قليلاً، لكن في كل الحالات، ستظل الولايات المتحدة مُصدرًا صافًيا للمنتجات البترولية والغاز الطبيعي حتى عام 2050.