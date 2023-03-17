خفض "جولدمان ساكس" تقديراته بشأن وتيرة رفع المركزي الأوروبي للفائدة في مايو، بعدما رفع البنك المركزي الفائدة لمحاربة التضخم وسط دعوات لكبح تشديد السياسة.

ويتوقع البنك الأمريكي حاليًا رفع الفائدة 25 نقطة أساس في مايو بعدما كان يتوقع في السابق رفعها 50 نقطة أساس، ويعني ذلك الخفض تراجع معدل الفائدة النهائي المتوقع للبنك المركزي الأوروبي إلى 3.5% بدلًا من 3.75% سابقًا.

وقال اقتصاديو البنك بقيادة "سفين جاري ستين" في مذكرة بحسب "رويترز"، إنه من المرجح رفع الفائدة على الرغم من تقلبات السوق المالية لأن خطر انتشار عدوى القطاع المصرفي الحاد لا يزال محدودًا ومن المرجح أن يظل التضخم الأساسي قويًا في الأشهر المقبلة.

وأدى الاضطراب في الأسواق العالمية الناجم عن أزمة بنك "إس في بي" وبنك "سيجنيتشر"، والذي تفاقم بسبب الشكوك حول مستقبل المقرض السويسري "كريدي سويس"، إلى التساؤل عما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيوقف دورة رفع أسعار الفائدة.

وتأتي التوقعات المعدلة بعدما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الخميس.