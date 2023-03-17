ترجح شركة الاستثمارات الأمريكية "بيمكو"، أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل.

توقعات بيمكو" التي أدلى بها "دانييل إيفاسكين"، كبير مسؤولي الاستثمار في الشركة لوكالة "رويترز" الخميس، تأتي على الرغم من وجود مؤشرات على عدم استقرار القطاع المالي، والتي خفضت من توقعات الأسواق بشأن زيادة الفائدة.

وتوقع "إيفاسكين" أن يراقب الفيدرالي "بوادر المزيد من عدم الاستقرار في القطاع المالي بعناية شديدة"، قائلًا إن هناك سيناريوهات سيتوقف عندها عن رفع الفائدة، لكنه يعتقد الآن أن البنك المركزي سيقر زيادة بمقدار 25 نقطة أساس.

كما توقع استمرار تقلبات الأسواق بسبب المخاوف حيال القطاع المصرفي في الأشهر القليلة المقبلة، رغم إقراره بأن القطاع يتمتع على الصعيد العالمي برؤوس أموال جيدة مقارنة بالأزمة المالية لعام 2008.



