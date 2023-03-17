تعتزم شركة "لوسيد موتورز" المتخصصة في صناعة المركبات الكهربائية الفاخرة، إطلاق أول سيارة كهربائية يتم تجميعها بمصنعها في المملكة العربية السعودية في سبتمبر المقبل.

وقال نائب الرئيس والمدير الإداري في الشرق الأوسط لشركة لوسيد فيصل سلطان خلال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، إن المملكة العربية السعودية من أكبر مستهلكي السيارات في المنطقة، موضحا أن لوسيد تطورت بعدما أصبحت جزءا من محفظة صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وفي شهر مايو من العام الماضي، أعلنت "لوسيد" عن بدء إنشاء مصنع في المملكة، باستثمارات تقديرية 12.3 مليار ريال، وتبلغ طاقته الإنتاجية 155 ألف سيارة سنويا.



ووقعت مجموعة stc السعودية شراكة مع شركة لوسيد، بهدف توفير منظومة الاتصال في مركباتها، وبمقتضاها ستقدم مجموعة من خدمات الاتصال لعملاء "لوسيد"، منها تحديث الخرائط الرقمية بسرعة أكبر بما يتوافق مع الحركة المرورية اللحظية للتوجيه الأمثل بناء على حالة الشحن لبطارية المركبة، والعثور على المركبة في موقف السيارات عبر تطبيق الهاتف المحمول.

كما ستتيح الاتفاقية تحديثات مستمرة لأنظمة التحكم في السيارة وأنظمة المعلومات والترفيه، وتشخيص المركبات عن بعد، وإمكانية الخدمة، والتحكم في السيارة عن بعد عبر تطبيق، وتشغيل الموسيقى من خلال التطبيقات داخل السيارة.

وقال سلطان "نتطلع إلى العمل مع مجموعة stc في تطوبر النظم البيئية للسيارات المتصلة، ويسرنا مشاركة هذه الخصائص لعملائنا في المملكة العربية السعودية".

وذكر نائب الرئيس لقطاع المنتجات والحلول في مجموعة stc سعود الشريهي، أن الشراكة مع شركة لوسيد موتورز تؤهلنا كممكن رقمي لتسهيل تقديم وإدارة الخدمات المتقدمة داخل السيارة، وتلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء مع تطور الخدمات الجديدة.

