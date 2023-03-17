بيروت ـ أحمد عز الدين

يسود الحدود اللبنانية الجنوبية حالة من التوتر في ضوء تصاعد نبرة الخطاب الاسرائيلي التي لا تخلو من تهديد مبطن وتحميل لبنان مسؤولية العملية الأمنية غير المسبوقة قرب حيفا في الشمال البعيد عن بؤر التوتر، الأمر الذي اثار مخاوف من فتح جبهة جديدة ستكون اشد خطورة فيما لو كانت لها خطوط امداد مع المخيمات الفلسطينية.

وليل امس الاول شهدت الحدود تحركات لافتة حيث اطلقت القوات الاسرائيلية قذائف المدفعية، وانارت المنطقة بالقنابل المضيئة خشية عبور مسلحين بعد رصد تحرك تبين فيما بعد ان قطيعا من الخنازير البرية كان في المنطقة.

وعلى رغم تعدد الروايات الاعلامية الاسرائيلية حول مصدر وهوية منفذ الهجوم، فإن الأمم المتحدة كان لها راي مغاير، حيث اعلن الناطق باسم قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان اندريا تيننتي ان «اليونيفيل» لم تلاحظ عبور او تحرك عبر الخط الازرق في الايام الاخيرة.

واضاف ان رئيس بعثة «اليونيفيل» وقائدها العام ارولدو لاثارو يحث الطرفين على ضبط النفس والحفاظ على الاستقرار واستخدام آليات «اليونيفيل» للتنسيق والارتباط لتجنب سوء الفهم وتقليل التوترات.

وتعدد الروايات الاسرائيلية يظهر مدى حالة الارتباك السائدة نظرا لخطورة العملية سواء ان كانت من خلال تسلل لعناصر من «حزب الله» عبر نفق كما قال البعض، او من قبل عناصر تابعة للمنظمات الفلسطينية «حماس» او «الجهاد» وهذه الحالة قد تحمل المحاذير من فتح جبهة جديدة في (اراضي الـ 48) البعيدة عن المناطق الساخنة تتواصل مع المخيمات الفلسطينية القريبة من الحدود.

ونقلت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو كان يريد التوجه الى القيام بعمل عسكري يسهم في اخراجه من المازق الداخلي الذي يتخبط به، لكن القادة العسكريين نصحوه بعدم الاقدام على ذلك.

من جهته وزير الدفاع الاسرائيلي يواف غالانت استعرض قوته على الحدود مع لبنان برفقة كبار القادة العسكريين في تلميح الى ان منفذ العملية في منطقة حيفا انطلق من لبنان. وتعمد اطلاق تصريحات عالية النبرة والقول إن هذه العملية مركبة ومعقدة ذات خيوط عديدة، لكن سنصل الى جميع التفاصيل، ومن نفذ هذه العملية سيندم عليها، وسنجد المكان والطريق المناسبين وسنوجه ضربة للمسؤولين.