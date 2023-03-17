انسحب الغلاء على الهدايا تزامنا مع عيدي المعلم والأم المصادفين في شهر مارس، حيث اشتكى عدد من السوريين من ارتفاع أسعار تلك الهدايا بكل أنواعها ارتفاعا كبيرا.

ورصد تقرير لموقع «اثر برس» على سبيل المثال أن زجاجة العطر من النوع الرديء والمقلد يتجاوز سعرها الـ20 ألفا. وفي حال كانت العائلة لديها ثلاثة اطفال في المدرسة وانها ستشتري ثلاث هدايا من الحد الادنى فإن ذلك سيكلفها ما بين 60 و70ألفا، علما ان متوسط راتب الموظف السوري وفق بعض التقارير يتراوح بين 100 و120 الف ليرة.

واختارت بعض العائلات بحسب التقرير، تقديم الهدايا النقدية ولو بقيمة 10 آلاف ليرة عن كل ولد ما سيكلفها ثمن هدية واحدة في حال كان لديها طفلان او ثلاثة في المدرسة.

ويتحدث التقرير عن اتفاق مجموعة من طلاب المرحلة الثانوية، أن يجمعوا مبلغا من المال لشراء مدفأة لأستاذهم كونه لا يملك واحدة ووضعه المادي متعب جدا ويعيش بالإيجار، بعد رفضه تسلم الهدية نقدا.

ويبدو ان الغلاء سينغص على الأبناء الاحتفال بعيد امهاتهم، حيث تبيع بعض المحلات، هدايا تبدأ من 10 آلاف ثمن علبة (ديودوران) و20 إلى 25 ألفا ثمن زجاجة عطر، و40 ألفا ثمن علبة مكياج، وهناك مجموعة عروض تتألف من «قلم روج وعلبة عطر صغيرة وكريم يدين وقلم كحل» ضمن مجموعة واحدة بأكثر من 60 ألفا.

كما تراوح سعر الحقيبة النسائية بين 50 و125 ألفا، وسعر الجزدان الصغير الذي يوضع داخل الحقيبة بـ45 ألفا، بينما تراوحت أسعار البيجامات بين 12 و60 ألفا، وسعر قمصان النوم تبدأ من 50 ألفا، وسعر دزينة فناجين قهوة تبدأ من 75 ألفا وتصل إلى 200 ألف، أما الصحون فسعرها يصل إلى 100 ألف ل.س.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية ألغت قبل سنوات تقديم الهدايا للمعلمين في عيد المعلم نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة التي يعيشها معظم الأهالي إلا أن هناك أسرا ما زالت تحافظ على هذه العادة من باب حرص المعلمة على ابنها في المدرسة.