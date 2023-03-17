أدت الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة الشرقية في سورية خلال الايام الماضية الى فيضانات غزيرة بسبب ارتفاع منسوب المياه في نهر الخابور وروافده، ما ادى الى وقوع ضحايا واضرار مادية كبيرة.

وتوفي طفل وفقد آخران في محافظة الحسكة حيث اجتاحت مياه الخابور وروافده عشرات المنازل في أحياء غويران والليلية، ومنازل في أحياء المرديان والمحافظة وأراضي حبو، بحسب وسائل الاعلام السورية.

ونقلت صحيفة «تشرين» الحكومية عن مصادر أهلية في منطقة جبل عبدالعزيز جنوب غربي الحسكة قولها إن السيول أدت إلى غرق طفل يبلغ من العمر 14 عاما.

وأضافت مصادر أخرى أن «ارتفاع مياه السيول المتشكلة أدى إلى جرف سيارة تحمل رجلا وطفليه بالقرب من جسر الخابور الواصل بين حيي دولاب العويصي والنشوة في مدينة الحسكة».

وتابعت: «الجوار تمكنوا من إنقاذ الأب في حين يواصل الأهالي البحث عن الطفلين اللذين جرفتهما السيول».

ونقلت الصحيفة عن مدير الخدمات الفنية في المدينة حسون النزال تأكيده أن «السيول الجارفة التي نتجت عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة في الأيام الماضية تسببت بتهدم وانهيار بعض الأبنية الطينية في عدد من القرى والأرياف في مناطق مختلفة من المحافظة».

وأضاف أن «السيول أدت إلى انهيار عدة منازل في قرية العرادة التابعة لبلدة بئر الحلو الوردية (تل براك) شمالي الحسكة. وفي ناحية تل حميس في ريف القامشلي الجنوبي، أدت السيول إلى انهيار عدد من الأبنية الترابية في قرى السلماسة والناعم ومجيرينات ومحل العاقولة والحسينيات وأبو قبير واللطامنة والحصوية، إضافة إلى نفوق أعداد من الثروة الحيوانية في المنطقة».

و«دخلت مياه السيول إلى عدد من منازل الأهالي في قرية دمخية كبيرة في ريف القامشلي شمالي الحسكة ما تسبب بتلف ممتلكات السكان».

ونقل موقع «أثر برس» ان غزارة نهر الخابور جراء زيادة الوارد المائي وصلت الى 110 متر مكعب بالثانية.

وكانت تسجيلات مصورة تداولتها مواقع اخبارية تظهر السيول وهي تجرف السيارات وتغرق البيوت، حيث جرفت الساتر الترابي الفاصل بين الحدود السورية العراقية في ريف الحسكة.

وادت الامطار الغزيرة ايضا الى جريان سيول الأودية في دير الزور وألحقت اضرارا بالمحاصيل الزراعية، لاسيما محصولي القمح والشعير.

وأشارت تقارير لجان مديرية الزراعة إلى أن الأضرار تركزت في الريف الغربي للمحافظة، بحكم مرور عدد من الأودية السيلية بأراضيها والتي تصب في نهر الفرات، لافتة إلى أنه في قرية «معدان عتيق» تم تسجيل أكبر الأضرار، حيث تضرر 2500 دونم من محصولي القمح والشعير، وفي منطقة «التبني» طالت الأضرار 1700 دونم، وفي منطقة «القصبي» بلغت المساحة المتضررة 1700 دونم قمح و400 دونم شعير، وفي «البويطية» تضرر 450 دونما.

وأكد مدير زراعة دير الزور المهندس فؤاد عابدون، في حديث لـ«أثر» إلى أن الأضرار المذكورة هي حصيلة أولية، فيما لاتزال عمليات الرصد مستمرة من قبل اللجان المعنية، وسيجري إصدار تقرير كامل بالأضرار، لافتا إلى أنه من جهة أخرى فإن المنخفض المطري المصحوب بالرعد والبرق سجل كميات أمطار غير مسبوقة وهطولات بغزارة عالية جدا، كانت ارتداداته إيجابية في مناطق أخرى ومن الممكن أن يسهم في سرعة الإنبات بالنسبة لمحصول القمح، كما أنها توفر على الفلاحين عمليات الري وتكاليفها.

من جانبه أكد مدير فرع الموارد المائية المهندس محمد الرجب أن منسوب نهر الفرات ارتفع بشكل جيد بعد انحساره في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يؤدي لتجاوز حالات التوقف بعمل محركات الري، سواء منها المتعلقة بالجمعيات الفلاحية أو مشروعات الري الحكومية بقطاعاتها الثلاثة (الثالث، الرابع، الخامس) والتي تروي قرابة 22 ألف هكتار في ريف المحافظة الشرقي، متحفظا عن إعطاء نسب الغزارة بمياه النهر عقب منخفض الأمطار لكون الأمر متعلقا بما يصدر من تقارير عن وزارة الموارد المائية.

كما تسببت السيول بعكارة مياه الفرات، حيث قامت مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور بتخفيض كميات المياه وغزارتها الواردة عبر محطاتها كإجراء احترازي دون قطعها وذلك حسب مديرها المهندس لورانس الحسين، مبينا أن الإجراء يتضمن زيادة وإطالة عمليات الترسيب والترقيد والفلترة للحفاظ على سلامة مياه الشرب للأهالي وإبقائها ضمن المواصفات القياسية.