منصورالسلطان

استطاع رجال نجدة الفروانية مساء اليوم من القاء القبض على وافدين من احدى الجنسيات العربية مطلوبين على ذمة قضايا ، بحالة تعاط وبحوزتهما مواد مخدرة وادوات تعاط .

وفي التفاصيل كما رواها مصدر أمني ل" الأنباء" انه خلال تجول احدى دوريات نجدة الفروانية مساء اليوم الجمعة في منطقة خيطان تم الاشتباه بشخصين حاولا الهرب فور مشاهدتهما لدورية النجدة وبعد اللحاق بهما وضبطهما اتضح بانهما في حالة تعاط وبالاستعلام عنهما تبين انهما مطلوبان على ذمة قضايا أمنية وبتفتيشهما احترازياً عثر بحوزتهما على مواد مخدرة " شبو . كيميكال " وادوات تعاط.

وخلال التحقيق معهما اعترفا بانهما كانا يتعاطيان المواد المخدرة بعد حصولهما عليها من ابن عمهما .

وعليه تمت احالتهما والمواد المخدرة المضبوطة الى الجهة المختصة.