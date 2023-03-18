اعتلال شبكية العين السكري من مضاعفات مرض السكري الخطيرة، والتي قد يؤدي إهمالها إلى فقدان البصر، ولهذا السبب نظم معهد دسمان للسكري، بالتعاون مع وزارة الصحة، ورشة عمل مؤخراً امتدت ليومين وذلك لمجموعتين مختلفتين من الأطباء العامين من الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة حول اعتلال الشبكية السكري. ويعتبر اعتلال الشبكية أمرا شائعا لدى مرضى السكري، إذ يحدث بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم المغذي للخلايا في الجزء الخلفي من العين، والمعروفة باسم شبكية العين، والتي إذا تركت دون علاج يمكن أن تؤدي إلى العمى.

الجدير بالذكر أنّ ورشة العمل هذه ستسهم في تطوير خدمات ورعاية طب العيون والارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى. تناولت ورشة العمل عدة محاور من بينها عوامل الخطورة للإصابة باعتلال الشبكية السكري وعلامات الإصابة به، وكيفية تشخيص الإصابة به وكذلك مراحل تطور الاعتلال الشبكي وقراءة فحوصات شبكية العين وأحدث التوصيات المتبعة فيما يخص هذا المرض.

تجدر الاشارة إلى أن ورشة العمل هذه تم عقدها وتنظيمها في معهد دسمان للسكري، والذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بالتعاون مع وزارة الصحة و الرعاية الصحية الأولية، ضمن جهود المعهد في نشر الوعي الصحي وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة فيما يخص مرض السكري ومضاعفاته المختلفة.