حنان عبد المعبود

نظم معهد دسمان للسكري بالتعاون مع وزارة الصحة، ورشة عمل حول اعتلال شبكية العين السكري والذي ينتج عن مضاعفات مرض السكري الخطيرة وقد يؤدي إهمالها إلى فقدان البصر.

واستمرت الورشة على مدى يومين وتم تنظيمها لمجموعتين مختلفتين من الاطباء العامين من الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة.

ويعتبر اعتلال الشبكية شائع لدى مرضى السكري، إذ يحدث بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم المغذي للخلايا في الجزء الخلفي من العين، والمعروفة باسم شبكية العين، والتي إذا تركت دون علاج يمكن أن تؤدي إلى العمى.

والجدير بالذكر أنّ ورشة العمل هذه ستساهم في تطوير خدمات ورعاية طب العيون والارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى. حيث تناولت ورشة العمل عدة محاور من بينها عوامل الخطورة للاصابة باعتلال الشبكية السكري وعلامات الاصابة به، وكيفية تشخيص الاصابة، وكذلك مراحل تطور الاعتلال الشبكي وقراءة فحوصات شبكية العين وأحدث التوصيات المتبعة فيما يخص هذا المرض.

ويجدر بالاشارة إلى أن ورشة العمل تم تنظيمها في معهد دسمان للسكري، والذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بالتعاون مع وزارة الصحة و الرعاية الصحية الاولية ، ضمن جهود المعهد في نشر الوعي الصحي وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة فيما يخص مرض السكري ومضاعفاته المختلفة.