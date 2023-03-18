العتيبي: الاستثمار الحقيقي في أي منظومة صحية يتمثل في طبيب العائلة

عبدالكريم العبدالله

كرمت رابطة أطباء العائلة والممارسين العامين الكويتية 48 طبيبا وطبيبة من خريجي البورد الكويتي لطب العائلة والدبلوم المهني للممارسين العامين خلال حفل أقامته الرابطة بحضور مراقب مكتب الدراسات العليا بمعهد الكويت للاختصاصات الطبية د.عبدالله رجب ومدير الادارة المركزية للرعاية الصحية الأولية مديرة برنامج طب العائلة د.دينا الضبيب ومدير برنامج الدبلوم المهني في الممارسة الطبية د.حنان الفضالة ورئيس الجمعية الطبية د.ابراهيم الطوالة ورئيس مركز عبدالله العبدالهادي الصحي د.هدى الدويسان ورئيس الرابطة د.محمد المزعل العازمي ونائب الرئيس سالم العتيبي.

وقال نائب رئيس رابطة أطباء طب العائلة والممارسين العاميين د.سالم العتيبي، أن الاستثمار الحقيقي في أي منظومة صحية يتمثل في طبيب العائلة .

وبين أن برامج بورد طب العائلة وبرنامج الدبلوم المهني في الممارسة الطبية يعدان من البرامج العريقة التي من شأنها رفع كفاءة الاطباء العاملين في هذا المجال.

وافاد بأن الرابطة حريصة على دعم برنامج بورد طب العائلة والدبلوم المهني في الممارسة الطبية، مبينا أن الرابطة أخذت على عاتقها التواصل مع جميع الأطباء في طب العائلة والممارسين العامين في القطاعين الحكومي والأهلي.

وعن برنامج البورد في طب العائلة، قال د.العتيبي: تأسس في عام 1987 بالتعاون مع الكلية الملكية لطب العائلة في المملكة المتحدة، واستمر منذ ذلك الوقت حتى يومنا هذا في تقديم أفضل خدمة صحية في الرعاية الأولية.

ولفت د.العتيبي الى أن تخصص طب العائلة يعتبر من التخصصات الجاذبة لـ الأطباء في دولة الكويت ، وذلك حسب دراسات سابقة اجراها معهد الكويت للاختصاصات الطبية

واوضح أن برنامج الدبلوم المهني في الممارسة الطبية العامة بمعهد الكويت للاختصاصات الطبية والذي ترأسه د.حنان الفضالة يعتبر تدريبيا مهنيا لتدريب أطباء الرعاية الأولية بالتعاون مع الكلية الملكية للممارسين العامين، مبينة أن هذا البرنامج تم إنشاؤه عام 2014 انطلاقا من ضرورة رفع مستوى الأداء المهني لأطباء الرعاية الأولية في وزارة الصحة لمواكبة التطورات المهنية.

وبين أن الكثير من أطباء الرعاية في الكويت لم يحصلوا على التدريب المناسب المبني على مبادئ و أُسس الممارسة العامة في الرعاية الصحية الاوليه ، ولهذا جاء برنامج الدبلوم المهني في الممارسة الطبية لتنفيذ التدريب المنهجي للطبيب العام وتحسين جودة الرعاية الصحية الأولية في الكويت

وتمنى د.العتيبي التوفيق لجميع الاطباء الخريجين، شاكراً في الوقت ذاته كل من د.دينا الضبيب ود.حنان الفضالة لما يقومان به من جهود في تطوير برنامج طب العائلة وبرنامج الدبلوم المهني في الممارسة الطبية.